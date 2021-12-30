В январе – октябре 2021 года экспорт меда из Украины составил 40,9 тысячи тонн, тогда как за аналогичный период-2020 достиг рекордной цифры – более 80 тысяч тонн. Об этом свидетельствуют данные Госстата Украины.

По итогам 2021 года экспорт может составить около 50 тысяч тонн, что чуть более 60% от показателя предыдущего года, – говорит Валерий Курейко, пчеловод с 40-летним опытом и совладелец ТМ "Знатный Мед".

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Экспорт украинского меда существенно снизился, несмотря на положительные для продаж факторы: сокращение медосборов во многих странах Европы, повышенный спрос на натуральную продукцию и увеличение экспортной стоимости меда – с 1,8 до 2,37 долларов. Для пчеловодов в 2021 году приоритетом стал внутренний рынок.

Причины уменьшения экспорта

Одной из основных причин сокращения экспорта в 2021 году является повышение цен и увеличение спроса на рынке Украины. В этой ситуации многие пчеловоды начали продавать мед внутреннему потребителю. Как следствие, внутреннее потребление меда увеличилось и превысило объемы экспорта, – объясняет Курейко.

Объемы экспорта меда из Украины

(январь – октябрь-2021, тысячи тонн)