Экспорт меда: показатель существенно снизился

Производители меда стали продавать меньше продукции за границу. Показатель катастрофически удалился от рекорда.

Невероятное падение экспорта меда

По данным Госстата, в прошлом году Украине удалось экспортировать 80 тысяч тонн меда, это был рекорд. В этом году едва удалось дотянуть до половины показателя – всего 40 тысяч тонн.

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Наиболее активными покупателями украинского меда стали Германия и Польша. Также в список вошли Япония и США.

Ранее эксперты прогнозировали, что увеличение спроса на натуральный мед и пандемия должны спровоцировать рост объемов экспорта. Но на практике этого не произошло. Свою роль сыграло повышение цен и спроса на внутреннем рынке.

Также сообщается, что до конца года Украина может экспортировать еще 10 тысяч тонн меда.