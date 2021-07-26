Экспорт украинской органики: продали меньше – заработали больше

В 2020 году Украина – по сравнению с 2019-м – уменьшила объемы экспорта органической продукции, но в денежном эквиваленте получила больше.

По данным исследования "Органик Стандарт" в партнерстве с Organicinfo.ua, в 2020-м Украина экспортировала 332 тысяч тонн органики, что на 30% меньше, чем годом ранее – 469 тысяч тонн. Но в стоимостном выражении экспорт вырос на 7,9% и составил 204 миллиона долларов.

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Экспорт органической продукціии из Украины / Инфографика Organicinfo.ua

География экспорта органики

Исследование показывает, что география экспорта украинской органики существенно расширилась, а список ключевых стран-импортеров несколько изменился. Первое и второе места по-прежнему, занимают Нидерланды и США, а на третье вышла Германия. Швейцария, которая занимала в 2019 году третье место, опустилась на десятое.

Еще один важный момент: если в предыдущие годы экспорт в страны Европы составлял более 85%, то по результатам 2020-го он уменьшился до 73%. В то же время расширилась доля экспорта в США и Канаду – до 24%.

Расширяется также экспорт в азиатские страны – в частности, Китай, Вьетнам, Индию и Японию, осуществлены первые поставки органической продукции в Южную Корею и Мьянму.

ТОП-10 стран-импортеров органики из Украины в 2020 году

(тысячи тонн + миллионы долларов)

Нидерланды – 97,4 (29,5) США – 58,8 (48,5) Германия – 41,6 (27) Литва – 21,5 (5,8) Австрия – 18,6 (15,8) Великобритания – 16,9 (3,9) Польша – 15,3 (19,6) Канада – 13 (25,3) Италия – 6,8 (4) Швейцария – 4,9 (2,4)



Топ-10 стран-импортеров органики из Украины / Инфографика Organicinfo.ua

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