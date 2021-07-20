В прошлом году за первое полугодие Украина экспортировала 62,8 тысяч тонн, сообщает Научно-практический центр свеклосахарного производства со ссылкой на данные Гостаможслужбы Украины. Разница с нынешним годом впечатляющая.

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Кто крупнейшие импортеры украинского сахара?

Крупнейшими импортерами украинского сахара в январе-июне 2021 года были Израиль – 41,79% общего объема (в денежном выражении), Германия – 29,59% и Молдова – 15,44%.

Импорт сахара в Украину

Импорт сахара в страну в указанный период оценивается в почти 102,5 тысячи тонн. Крупнейшими странами-поставщиками сахара в Украину в первом полугодии были Бразилия – 58,39%, Польша – 27,08% и Бельгия – 4,34%.

Какая цена сахара?

Стоимость сахара в украинских магазинах лишь временно демонстрирует стабильность. По мнению экспертов, уже вскоре украинцы увидят новое подорожание. Почему?

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