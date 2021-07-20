Торік за перше півріччя Україна експортувала 62,8 тисяч тонн, повідомляє Науково-практичний центр бурякоцукрового виробництва з посиланням на дані Держмитслужби України. Різниця з нинішнім роком вражаюча.

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Хто найбільші імпортери українського цукру?

Найбільшими імпортерами українського цукру в січні-червні 2021 року були Ізраїль – 41,79% загального обсягу (в грошовому вираженні), Німеччина – 29,59% і Молдова – 15,44%.

Імпорт цукру в Україну

Імпорт цукру до країни в зазначений період оцінюється в майже 102,5 тисячі тонн. Найбільшими країнами-постачальниками цукру до України в першому півріччі були Бразилія – 58,39%, Польща – 27,08% і Бельгія – 4,34%.

Яка ціна цукру?

Вартість цукру в українських магазинах тимчасово демонструватиме стабільність. Але вже незабаром українці побачать нове подорожчання, вважають експерти. Чому?

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