Экзотический топинамбур посадили на Волыни: куда пойдет урожай и какая запланирована прибыль

В Волынской области в этом году впервые посадили топинамбур. Фермеры хозяйства "Дворище", которые взялись за новое дело, рассчитывают получить хорошую прибыль после реализации корнеплодов и стебля растения.

СФХ "Дворище" работает на землях Люблинецкой территориальной общины Ковельского района. Его почин может стать примером для других хозяйств. Планируется, что в тех общинах, где будет выращиваться топинамбур, верхнюю часть стебля будут использовать как биотопливо, что позволит улучшить услугу теплоснабжения в общине, а нижнюю часть культуры будут реализовывать ООО "Центр экологической энергии "Топинамбур" по хорошей цене, информирует департамент агропромішленного развития Волынской ОГА.

Обратите внимание! Большая фальсификация: какой процент оливкового масла в Украине подделка и как ее обнаружить

По прогнозам, с 1 гектара топинамбура можно получить 70 – 90 тысяч гривен прибыли.

Директор центра "Топинамбур" Василий Степюк говорит, что его предприятие уже 8 лет занимается выращиванием топинамбура и готово покупать у других нижнюю часть растения. Из измельченного сухого стебля предприятие производит брикеты высокой плотности и с повышенной устойчивостью к влаге для отопления домов. Кроме того, гранулы топинамбура можно использовать как подстилку для животных и птицы.

Топинамбур – совсем неприхотливая культура. Он хорошо растет на одном месте в течение 30 лет без севооборота, не боится засухи и не требует больших затрат, чтобы изготовить твердое топливо. Сухие стебли топинамбура собирает кормоуборочный комбайн.