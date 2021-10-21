В начале нынешнего сезона в Украине была низкая цена на картофель через так называемый "южный фактор", объясняет президент Украинской ассоциации производителей картофеля Денис Стаценко. Перед сбором раннего картофеля в южных регионах страны шли обильные дожди, и как только они прекратились, производители одновременно взялись собирать урожай. Таким образом, в августе было создано давление на цену раннего картофеля. Но уже в сентябре цена начала расти.

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Сейчас цена картофеля в украинского производителя – около 3 – 4 гривен за килограмм, – говорит Стаценко. – Думаю, ниже 3 гривен она не опустится. Разве только в том случае, если урожай будет очень хорошим – но такой ситуации мы не прогнозируем. Если урожай будет просто хорошим, то цена килограмма картофеля после сбора и наступления морозов будет в пределах 4 – 5 гривен. Может дойти до 6... Если же будет дефицит картофеля, цена может достичь 6 – 8 гривен.

Цена выше 8 гривен за килограмм негативно повлияет на украинского производителя, жалуется эксперт. Потому что в таком случае в Украину приедут импортные овощи, в частности из Польши.

"В Беларуси и России ситуация с урожаем картофеля в этом году не очень, а вот в Европе картина гораздо стабильнее, – отмечает Стаценко. – Летом цена на картофель там может достигать 20 евроцентов за килограмм (около 6 гривен), но в сезон держится на уровне 10 евроцентов (3 – 3,5 гривны). А если импортировать ее к нам, то цена получается примерно 7 гривен. Поэтому как только цена на украинский картофель превысит 8 гривен, к нам сразу повезут польский овощ. Наш рынок, к сожалению, не защищен от импорта…