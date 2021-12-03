Энергетика против теплиц
Энергетические проблемы могут сильно ударить по отечественному тепличному бизнесу. Производство продукции может сократиться на 30%.
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Из-за подорожания энергии цена помидоров, огурцов, перца и редиса существенно возрастет. Это может стать шоком для покупателей и улучшить позиции импортной продукции. Соответственно, отрасль в Украине терпит убытки и остановит развитие.
Также сообщается, что не стоит ожидать удешевления импортных тепличных овощей. Турецкая лира обесценивается и производители для покрытия инфляции вынуждены поднимать цены.