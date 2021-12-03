Енергетика проти теплиць

Енергетичні проблеми можуть сильно вдарити по вітчизняному тепличному бізнесу. Виробництво продукції може скоротитися на цілих 30%.

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Через подорожчання енергії ціна помідорів, огірків, перцю та редиски суттєво зросте. Це може стати шоком для покупців та покращити позиції імпортної продукції. Відповідно, галузь в Україні зазнає збитків та зупинить розвиток.

Також повідомляється, що не варто чекати на здешевшання імпортних тепличних овочів. Турецька ліра знецінюється, і виробники для покриття інфляції змушені підіймати ціни.