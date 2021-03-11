Энергия из апельсинов: в Испании испытывают удивительную инновацию
В городе Севилья, в котором больше всего апельсиновых деревьев в Европе, будут получать возобновляемую энергию из цитрусовых деревьев.
Источник:The Guardian
В Севилье в целом растет 48 тысяч апельсиновых деревьев. Когда фрукты созревают, их большое количество осыпается и лежит под ногами пешеходов и под колесами автомобилей, что создает значительные неудобства.
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Сообщается, что речь идет о горьких апельсинах, которые перестали использовать в промышленности из-за их неэкологичности.
Севилья – город апельсинов / Фото Getty Images
Инновационный проект предусматривает использование 35 тонн фруктов для производства чистой энергии для работы одной из городских водоочистных станций. Излишки электроэнергии планируется направлять в городскую сеть.
Отметим, что апельсины поступят на имеющийся объект, который уже производит электричество из органических веществ.
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