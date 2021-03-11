В городе Севилья, в котором больше всего апельсиновых деревьев в Европе, будут получать возобновляемую энергию из цитрусовых деревьев.

В Севилье в целом растет 48 тысяч апельсиновых деревьев. Когда фрукты созревают, их большое количество осыпается и лежит под ногами пешеходов и под колесами автомобилей, что создает значительные неудобства.

Кстати Засуха может негативно повлиять на урожай в Украине​

Сообщается, что речь идет о горьких апельсинах, которые перестали использовать в промышленности из-за их неэкологичности.

Севилья – город апельсинов / Фото Getty Images

Инновационный проект предусматривает использование 35 тонн фруктов для производства чистой энергии для работы одной из городских водоочистных станций. Излишки электроэнергии планируется направлять в городскую сеть.

Отметим, что апельсины поступят на имеющийся объект, который уже производит электричество из органических веществ.

Отрасль производства курятины в Украине может обвалиться. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина может остаться без курятины".