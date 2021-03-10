Этот год должен быть еще жарче предыдущего, поэтому об урожае придется позаботиться.

По прогнозам экологов, 2021-й год должен быть еще жарче, чем предыдущий. Это может привести к проблеме с урожайностью, пересыханию рек, а вопросы с питьевой водой будут обостряться не только в нашей стране, но и во всем мире.

Интересно Украина может остаться без курятины

Сообщается, что прошлый год стал рекордным по количеству дней, когда температура превышала 30 градусов. Такие изменения климата могут спровоцировать преждевременное созревание яровых культур и одновременно снизить их урожайность. А вот условия вегетации для озимой пшеницы станут более благоприятными. Также озимый рапс лучше будет расти в северных регионах и хуже в степи. На север переместятся и зоны выращивания сои и подсолнечника.

Выращивание кукурузы может стать проблематичным. Также прогнозируется распространение различных болезней растений, вредителей, активизируются сорняки.

Ранее сообщалось, что урожай должен стать рекордным. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина соберет рекордный урожай зерновых – прогноз-2021".