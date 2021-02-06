Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявило, что заседания Кабмина, на котором якобы делили Госпродпотребслужбу, вообще не было.

"Информация СМИ о разделении Госпродпотребслужбы является фейком" – новость с таким заголовком появилась на официальном сайте Минэкономики.

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Далее следует опровержение публикаций на разных сайтах о том, что Кабмин решил разделить Госпродпотребслужбу.

Некоторые СМИ обнародовали информацию, что Госпродпотребслужбу якобы разделят на три части и полномочия раздадут трем министерствам – Минприроды/Минздрава, Минагрополитики и Минэкономики, – говорится в сообщении министерства. – Было сообщено, что такое решение вроде принял Кабинет Министров Украины на своем закрытом заседании 4 февраля. Минэкономики официально информирует, что ни одного заседания Кабмина 4 февраля не было. Соответственно, никаких решений правительством также не принималось.

В министерстве уверяют, что "Госпродпотребслужба остается единым целостным органом, и дальше будет выполнять свои функции, в том числе, в рамках международных обязательств Украины".

В заключение, Минэкономики попросило СМИ "внимательно проверять факты и пользоваться только официальными источниками и достоверной информации, не вводя никого в заблуждение".

Как, по слухам, хотели поделить Госпродпотребслужбу?

Центральный орган санитарного благополучия – ориентировочно полномочия должны были отойти Минприроды или Минздраву.

Центральный орган по ветеринарной медицине – Минагрополитики.

Центральный орган по безопасности пищевых продуктов – Минэкономики.

А вот информация о том, что в Украине уже скоро появится единый геопортал – вполне соответствует действительности. Это подтвердил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко. Подробнее об этом читайте в материале Агро24 "Единый геопортал открытых данных представляют уже в феврале".