Это – фейк! – Минэкономики опровергло информацию о разделении Госпродпотребслужбы
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявило, что заседания Кабмина, на котором якобы делили Госпродпотребслужбу, вообще не было.
Источник:Минэкономики
"Информация СМИ о разделении Госпродпотребслужбы является фейком" – новость с таким заголовком появилась на официальном сайте Минэкономики.
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Далее следует опровержение публикаций на разных сайтах о том, что Кабмин решил разделить Госпродпотребслужбу.
Некоторые СМИ обнародовали информацию, что Госпродпотребслужбу якобы разделят на три части и полномочия раздадут трем министерствам – Минприроды/Минздрава, Минагрополитики и Минэкономики, – говорится в сообщении министерства. – Было сообщено, что такое решение вроде принял Кабинет Министров Украины на своем закрытом заседании 4 февраля. Минэкономики официально информирует, что ни одного заседания Кабмина 4 февраля не было. Соответственно, никаких решений правительством также не принималось.
В министерстве уверяют, что "Госпродпотребслужба остается единым целостным органом, и дальше будет выполнять свои функции, в том числе, в рамках международных обязательств Украины".
В заключение, Минэкономики попросило СМИ "внимательно проверять факты и пользоваться только официальными источниками и достоверной информации, не вводя никого в заблуждение".
Как, по слухам, хотели поделить Госпродпотребслужбу?
- Центральный орган санитарного благополучия – ориентировочно полномочия должны были отойти Минприроды или Минздраву.
- Центральный орган по ветеринарной медицине – Минагрополитики.
- Центральный орган по безопасности пищевых продуктов – Минэкономики.
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