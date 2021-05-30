Картофель будет дорогим: импортная продукция дешевле временно

Картофель в Украине дешевым не будет. Причиной этого является то, что из сырья овощ превратился в продукт.

Сейчас в супермаркетах импортнаый молодой картофель стоит вдвое дешевле отечественного, но это явление временное.

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Предложение отечественного недостаточное. У фермеров уже есть молодой картофель, который дешевле, чем в супермаркетах.

Также сообщается, что через неделю-две ценовая ситуация выровняется. Импортный диапазон будет зависеть от расстояния до страны-поставщика и качества картофеля.

В Украине картофель превратился из сырья на продукт, поэтому на сильное удешевление рассчитывать не стоит.

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