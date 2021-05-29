В прошлом году в этот период закарпатская клубника стоила 50 гривен за килограмм.

Интересно Основательный подход: почему деградирует земля и как ее спасать

Но в этом году в дело вмешалась затяжная холодная весна, подорожание евротары и агроволокна. Поэтому сезон "опоздал" на 2 недели.

По словам фермеров, цена может упасть, если на Закарпатье будет солнечная погода.

Влага – идеальные условия для размножения грибков, которые уничтожают плоды. Клубника замирает и не успевает созреть. В этом году наша дорогая. Но можно понять фермеров, которые вложили немалые деньги в выращивание. Подорожали евротара, агроволокно и даже пленка, – рассказал фермер Владимир Муничка.

Вблизи пчелы выглядят невероятно. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Оператор дикой природы сделал детализированные портреты пчел: невероятные фото".