Украинские аграрии и ученые бьют тревогу: отечественные земли стремительно деградируют – теряют полезные свойства и плодородие. Отчасти это связано с природными факторами – в частности, с глобальным изменением климата. И все же главная причина – неправильное или даже грабительское землепользование. Именно деятельность человека провоцирует самые большие проблемы для почвы – чрезмерное распахивание, деградацию чернозема и химическое загрязнение.

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Распахивание земли – разорение Украины

По данным Национальной академии аграрных наук, общая площадь земель в Украине составляет 60,4 миллиона гектаров. Из них 42,4 миллиона – земли сельскохозяйственного назначения, из которых ежегодно обрабатывается более 32 миллиона – то есть более 54%. Это очень высокий и тревожный показатель. В ведущих странах Евросоюза он не превышает 35%. Стоит также отметить, что фактическая лесистость территории Украины составляет всего 16% – этого категорически недостаточно для поддержания экологического равновесия. Если опять же сравнивать со странами ЕС, то там средний показатель лесистости 25 – 30%.

Высокий уровень распахивания – мировая проблема, потому что этот процесс не только вызывает эрозию почв, но и серьезно влияет на изменение климата. По расчетам ученых, с одного квадратного метра пашни за год "выбрасывается" в атмосферу 3 килограмма углерода. Если этот показатель умножить на распаханные площади на всей планете, то получится колоссальная цифра – количество углерода, который оказался в атмосфере в результате вспахивания, на порядки больше выбросов заводов, электростанций или автомобилей. И Украина, к сожалению, – один из лидеров этого негативного процесса.



Украинские почвы стремительно деградируют

Истощенный чернозем

Тотальное разорение, а также неправильное использование и восстановление почв вызывают деградацию знаменитого украинского чернозема.

В нашей стране крупнейшие на планете запасы этого драгоценного грунта – 28 миллионов гектаров (8% мировых). Но отечественный чернозем – очень истощен и уже потерял большую часть гумуса. Если в целинных черноземах в верхнем горизонте находится около 10% гумуса, то в украинских черноземных почвах в настоящее время среднее содержание гумуса составляет всего 3,7 – 4%.

Грязная земля

Украинские почвы славятся своим плодородием, но при этом имеют высокую буферность – то есть чувствительны и уязвимы для химических средств. Земля активно впитывает их, а затем отдает десятки лет в своей продукции.

Ситуация осложняется из-за критической экологической ситуации в Украине. Почвы вокруг крупных промышленных городов и на проблемных территориях (как Чернобыльская зона или зона Операции Объединенных Сил) отравлены радиоактивными элементами, металлами и кислотами, которые впоследствии загрязняют урожаи. Ученые уверяют, что 95% "химии" попадает в организм человека именно через продукты питания.

Надо действовать, пока не поздно



Вырубка лесов напрямую влияет на качество почв

Украина из-за деградации почв имеет серьезные проблемы. И они будут углубляться, если не принять срочные меры.

Ннобходимо немедленно остановить бессистемное распахивание земли и вырубку лесов, а также необходимо стимулировать посадку новых лесополос, потому что именно лесные насаждения являются самым действенным средством защиты почв от ветровой и водной эрозии. Особенно важна роль деревьев в борьбе с засухой, суховеями и пыльными бурями, которые в последнее время стали частыми гостями в степных и лесостепных регионах Украины.

Важный элемент – уменьшение химической нагрузки на почву. Современный аграрный сектор не может обойтись без применения средств защиты растений. Но если ответственно относиться к этому процессу – пользоваться качественными СЗР, четко соблюдать правила их хранения и внесения, – то окружающая среда и, в частности, почвы не подвергаются негативному воздействию.

Стоит отметить, что ведущие мировые производители средств защиты растений прилагают много усилий, чтобы сделать свою продукцию более безопасной, а именно, чтобы ее применение в меньших объемах гарантировало надлежащую защиту от сорняков, болезней и вредителей. Таким образом, пестицидная нагрузка на почву существенно уменьшится.

Это важно! В фокусе компании BASF – аграрное образование и устойчивое развитие

Кроме того, ответственные аграрные компании регулярно проводят информативные образовательные мероприятия для фермеров. Так, популярными стали вебинары BASF – в частности, об особенностях использования средств защиты растений. На них специалисты компании объясняют, как правильно вносить СЗР, что такое максимально допустимый уровень остатков действующих веществ и как не превысить его, каким образом аграрии могут защитить себя и окружающую среду, работая с различными препаратами…

А помочь фермерам правильно рассчитать необходимые объемы СЗР для внесения могут технологии точного земледелия. Например такие, как диджитал-платформа xarvio™ FIELD MANAGER. Ее функционал содержит, в частности, подробную информацию о продуктах СЗР, рекомендации по их применению и автоматизированные карты переменных норм внесения.

Пользуясь агротерминологией, резюмируем: основательный подход к решению проблемы почв – единственный выход в нынешней сложной ситуации. И надо начинать действовать немедленно, пока процесс деградации земель в Украине еще не стал необратимым.