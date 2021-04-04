В Украине растет предложение импортного картофеля, что заставляет местных производителей снижать цены на свою продукцию. В результате покупатели получили возможность приобрести качественную продукцию по умеренным ценам.

Падение цен на картофель в конце сезона – не совсем типичное для Украины явление. В этом сезоне в ситуацию вмешался импорт.

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Обычно, после переборки остаточных партий картошки в хранилищах оперативно реализуется продукция низкого качества, а стандартного картофеля для внутреннего рынка остается все меньше, и цены на него начинают стремительно расти.

В этом году все пошло по другому сценарию: оптовые цены на картофель в Украине опустились на 10% – до 7,5-9 гривен/килограмм. Главной причиной снижения цен на внутреннем рынке стало увеличение предложения импортного картофеля из Польши и Литвы.

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