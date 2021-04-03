Українське зерно годує 150 мільйонів людей
Україна забезпечує не лише внутрішню продовольчу безпеку, але й продовольчу безпеку світу. Наші аграрії експортують зерно до понад 100 країн, годуючи понад 150 мільйонів осіб.
Джерело:УЗА
Попри природні та погодні катаклізми та деяке падіння врожаю Україна демонструє надійність та стабільність постачання зерна на світовий ринок.
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Цим не можуть похвалитися наші конкуренти – Росія та Аргентина, які вдалися до жорстких обмежень експорту.
Україна минулого року приєдналася до групи країн, які домовилися не обмежувати експорт продовольства, щоб не порушувати усталені ланцюги постачання продовольства у світі.
Сьогодні ми входимо в 5-ку глобальних експортерів зерна, а від нашого зерна так чи інакше залежать близько сотні країн, при цьому за останні 10 років Україна подвоїла обсяги вирощування зерна.
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