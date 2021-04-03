Україна забезпечує не лише внутрішню продовольчу безпеку, але й продовольчу безпеку світу. Наші аграрії експортують зерно до понад 100 країн, годуючи понад 150 мільйонів осіб.

Попри природні та погодні катаклізми та деяке падіння врожаю Україна демонструє надійність та стабільність постачання зерна на світовий ринок.

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Цим не можуть похвалитися наші конкуренти – Росія та Аргентина, які вдалися до жорстких обмежень експорту.

Україна минулого року приєдналася до групи країн, які домовилися не обмежувати експорт продовольства, щоб не порушувати усталені ланцюги постачання продовольства у світі.

Сьогодні ми входимо в 5-ку глобальних експортерів зерна, а від нашого зерна так чи інакше залежать близько сотні країн, при цьому за останні 10 років Україна подвоїла обсяги вирощування зерна.

В Україні прогнозують подешевшання молока. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Українське молоко може подешевшати".