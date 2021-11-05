Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, председатель комитета ВР по аграрной и земельной политике Николай Сольский и ряд депутатов подали законопроект, запрещающий продажу грибов, кроме выращенных промышленно. Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 1 ноября.

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Такое решение мотивируется гармонизацией законодательства в сфере обращения, безопасности, прослеживаемости и качества пищевых продуктов по нормам ЕС.

Нынешний законопроект предполагает, что к продаже товары могут быть допущены только после исследования в аккредитованной лаборатории на рынке.

Если закон примут, то продажа собранных грибов "из рук в руки" станет запрещенной.