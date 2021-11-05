Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова комітету ВР з аграрної та земельної політики Микола Сольський й низка депутатів подали законопроєкт, який забороняє продаж грибів, окрім тих, які вирощені промислово. Законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді 1 листопада.

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Таке рішення мотивують гармонізацією законодавства у сфері обігу, безпеки, простежуваності та якості харчових продуктів за нормами ЄС.

Нинішній законопроєкт передбачає, що до продажу товари можуть бути допущені лише після дослідження в акредитованій лабораторії на ринку.

Якщо закон приймуть, то продаж зібраних грибів "з рук у руки" стане забороненим.