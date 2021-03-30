Более половины украинского экспортного ячменя покупает Китай. Именно поэтому наши страны заинтересованы в либерализации условий экспорта.

Сегодня Китай является одним из главных торговых партнеров Украины. Только за прошлый год экспорт украинских товаров в Поднебесную вырос почти в два раза, а в 2019 году увеличение составило 63%.

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В общем поставки товаров в Китай составляют 14,5% от всего экспорта Украины. Львиная доля из них – продукция агропромышленного комплекса. Примерно 60% украинского экспортного ячменя отправляется в Китай.

В области ветеринарии стороны договорились расширять перечень аккредитованных украинских предприятий на разрешенные виды продукции. Также достигнуты договоренности по активизации диалога относительно аккредитации украинских бобовых и пшеницы.

Отдельно обсуждались условия и необходимые шаги для взаимной торговли рыбной продукцией. Также было отмечено, что украинские производители кормов для животных заинтересованы в выходе на китайский рынок.

Украинцы начали экономить на продуктах. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украинцы сократили расходы на продукты питания".