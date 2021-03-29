Через пандемію COVID-19 українці почали скорочувати свої видатки. Під скорочення також попали і продукти харчування.

Коронавірусна хвороба принесла із собою карантин та подальшу економічну кризу. За результатами березневого опитування R&B Group, жителі нашої країни дійсно скорочують багато статей витрат.

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Приблизно однакова економія торкнулася відпусткових реалій українців і витрат на гардероб. 51% співвітчизників почали бюджетно планувати власний відпочинок, а рівно половина — скоротили витрати на взуття і одяг.

Економлять українці і на продуктах — тут почали витрачати менше на 44%. 26% українців стали рідше робити великі покупки, а ще 23% кілька разів думають, перш ніж купувати будь-які предмети розкоші.

Найменше економія торкнулася сфери освіти. Кількість українців, яким вдалося скоротити цю статтю витрат, складає всього 7%. Економічна криза, викликана пандемією, не торкнулася лише 5% учасників соціологічного опитування.

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