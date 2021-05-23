Китай скупает более четверти украинской агропродукции

Китай является главным покупателем продукции украинских аграриев. В Китай отправляется более 25% товара.
Почти 30% объема экспорта украинской продукции в Китай составляют зерновые. Около 67% украинского ячменя – 3 миллиона тонн - отправляется в Китай.
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Согласно прогнозам, закупка Китаем украинской продукции будет только расти. Следовательно, украинские аграрии могут увеличивать объем продукции и поставлять на экспорт большие объемы.
В текущем сезоне общий объем экспорта зерновых из Украины составил 41 миллион тонн, доля Китая составила 12 миллионов тонн (29%).
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