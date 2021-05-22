Об этом заявил глава министерства Роман Лещенко во время круглого стола "Рынок земли: готовность государства и агросектора к полноценному старту". По его словам, в министерстве уже есть проект приказа о создании комиссии, сейчас он финализируется.

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У нас есть амбиция создать антирейдерскую комиссию при министерстве, в которую войдут представители Минагрополитики, Минэкономики и Минюста, чтобы в режиме реального времени реагировать и решать проблемные вопросы. В первую очередь, они касаются коллективных сельскохозяйственных предприятий, наиболее страдающих от атак рейдерских групп, которые "кошмарят" эти предприятия, – сообщил Роман Лещенко.

В Минагрополитики также планируют открыть горячую линию для обращений фермеров.

"Есть обращения от руководства и трудовых коллективов предприятий, где постоянно осуществляются атаки, незаконно отбирается урожай, блокируется сельскохозяйственная деятельность, не уплачиваются налоги, а предприятия искусственно доводятся до банкротства", – отметил министр.