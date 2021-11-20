Кофе от стресса: индийский стартап создал уникальный напиток

Кофе пользуется большой популярностью во всем мире. Обычно его пьют для того, чтобы взбодриться или получить дополнительный заряд энергии. Как выяснилось, напиток еще и может поспособствовать борьбе со стрессом.

Уникальный напиток

Стартап Avid Nutrilabs создал функциональный растворимый кофе. Он способствует повышению иммунитета и борется со стрессом.

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В течение шести месяцев бренду удалось реализовать 2 тысячи коробок кофе, это примерно 24 тысячи пакетиков. Известность в "чайной стране" напиток приобрел благодаря своим функциональным свойствам.

Кофе JOMO может похвастаться содержанием витаминов, стевии и молоком с низкой жирностью. Также в кофе есть дрожжевой бета-глюкан Wellmune для иммунной функции и KSM-66 ашваганда для борьбы со стрессом, положительное влияние веществ уже подтверждено клинически.

На упаковке кофе есть QR-код, по которому можно получить полную информацию о продукте. К примеру, покупатель легко узнает о происхождении зерен: их выращивают в долине Аракку, которая прославилась благодаря экологическому выращиванию кофе.