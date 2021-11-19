Новые инвестиции

Стартап TurtleTree (Сингапур) выращивает молоко в лабораторных условиях. Компания привлекла большие инвестиции для масштабирования работы и выхода на глобальный рынок.

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В последнем раунде стартап привлек 30 миллионов долларов. Общий капитал TurtleTree сейчас составляет 40 миллионов долларов.

Такие крупные инвестиции стали одними из самых больших вложений капитала в клеточное сельское хозяйство Азии.

Кроме обычного молока, исследователи TurtleTree создают грудное молоко. Уже в июне TurtleTree представит культивируемый человеческий лактоферрин. Это компонент для повышения иммунитета, который используют в детских молочных смесях и традиционно получают из коровьего молока.