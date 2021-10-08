Фермер Олег Полищук выращивает огурцы в трех теплицах на Ровенщине. Каждая из теплиц имеет площадь в 5 соток.

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По его словам, продукцию лучше собирать утром и охлаждать в погребе. Это позволит предотвратить "дряблость" огурца.

Огурцы срываем утром, потому что вечером плоды немного увядшие. Когда на улице 20°С тепла, то в теплице – 40°С. Хотя и открываешь фрамуги, но все равно солнце печет. А мы стараемся продавать свежую продукцию с хорошим товарным видом. Огурцы срываем, кладем в ящики и ставим в обычный погреб, чтобы они остыли,

– рассказал фермер.

На рынок он везет продукцию в 14 часов, и продает до вечера. В таком режиме фермер работает с марта до второй декады октября.

Малина в этом году очень дорогая, что повлияло на рынок джемов и варенья. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Производители джемов и варенья отказались от малины: причины".