На днях состоялся представительный международный Online Seed Forum-2021. Это очень важное мероприятие для семенного рынка Украины накануне старта посевной кампании.

Главным организатором онлайн-форума выступила Семенная ассоциация Украины (НАУ). Одним из спонсоров стал украинский агродепартамент BASF Agricultural Solutions.

На приглашение НАУ откликнулись около 200 онлайн-участников из 20 стран мира, в частности, Украины, США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Австрии, Бельгии...



Online Seed Forum-2021

Среди них были представители профильных организаций и компаний-производителей посевного материала, эксперты и аналитики рынка, селекционеры и климатологи, а также делегаты от властных структур – одним из спикеров стал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка. Это свидетельствует о том, что государство уделяет серьезное внимание развитию семенной отрасли.

Обратите внимание! В фокусе компании BASF – аграрное образование и устойчивое развитие

На форуме обсуждались самые разные темы: от общих (глобальных аграрных трендов) до специализированных (погодные условия этой весны и прочее). Традиционно большой интерес вызвали презентации семенных портфелей компаний-производителей. В частности, свои продукты представил агродепартамент BASF Agricultural Solutions.

Украина – важный игрок на рынке семян



Тьерри Мену

Руководитель бизнес-направления семен, гибридов и полевых культур в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Тьерри Мену во время своего выступления сосредоточил внимание на прошлом, нынешнем и будущем вкладе BASF в развитие семенного рынка Украины.

Мену отметил, что передовые ученые и селекционеры со всего мира (Канады, США, Франции, Австралии, Германии и Украины) десятками лет работают над новыми высокоурожайными гибридами и сортами, адаптированными к сложному климату. Это касается таких направлений как озимый рапс (первое семенное предложение агродепартамента в Украине), гибриды подсолнечника и пшеницы.



Гибриды озимого рапса BASF

Мировой рынок семян ежегодно растет на 6-7%, – сказал Мену. – Украина – важный игрок на нем. Пшеница для местной экономики – одна из главных как экспортных, так и внутренних культур. Однако, учитывая изменения климата и нестабильные погодные условия, выращивать ее становится все труднее. Поэтому все большее значение приобретают качественные семена с высоким потенциалом и хорошей урожайностью, которые за несколько лет представит рынку компания BASF.

Адаптация к украинским условиям



Тарас Костина

Руководитель направления маркетинга семян департамента BASF Agricultural Solutions Тарас Костина акцентировал внимание на конкретных продуктах:

В Украине мы предлагаем семена озимого и ярового рапса, подсолнечника, а также ведем работу в направлении гибридной пшеницы. Для наших селекционеров важно, чтобы культуры были адаптированы к украинским условиям. Например, для яровых культур ценны засухоустойчивость и устойчивость к стрессовым условиям, а для озимого рапса и пшеницы – зимостойкость.

Согласно последнему отчету USDA, в этом году мировое производство пшеницы вырастет до рекордных 776,8 миллиона тонн. И Украина в этом процессе играет важную роль.

Будущее – за системным подходом



Матиас Хорш

Директор по маркетингу департамента BASF Agricultural Solutions в Украине, Молдове и странах Кавказа Матиас Хорш резюмирует:

Если характеризовать прошлое, настоящее и будущее семенного бизнеса BASF в Украине, то поставки качественных средств защиты растений, агрорешений и инновационных технологий для увеличения прибыли – это о прошлом и настоящем. Будущее же – за системным подходом, который сочетает в себе высококачественные семена, мощную защиту и цифровые решения. Поэтому компания BASF работает над выводом на рынок гибридов пшеницы, которые вместе с качественными СЗР и инновационными сервисами помогут аграриям вполне раскрыть потенциал растения и обеспечить высокий урожай.



Гибриды подсолнечника BASF

Ежегодно BASF инвестирует около миллиарда евро в разработку и исследование новых действующих веществ. Свидетельством этого является инновационное портфолио с линейкой уникальных технологий защиты посевов, семян, а также цифровых решений.

Это поможет аграриям оптимизировать ведение бизнеса, обеспечить его устойчивое развитие, ответственное отношение к окружающей среде и снизить пестицидную нагрузку на грунт без потери будущего урожая.

Полный каталог семян-2021 на сайте BASF Agricultural Solutions.

СПРАВКА

По подсчетам Института аграрной экономики, в 2020 году Украина импортировала около 60 тысяч тонн семян зерновых и масличных культур на общую сумму 409,4 миллиона долларов. При сохранении существующих тенденций, импорт иностранных семян в Украину может вырасти в стоимостном выражении в три раза – до 1,5 миллиарда долларов.