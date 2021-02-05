Известные американские дизайнеры Алекс Сайзмор и Хэнк Бейер изготовили из нетрадиционных материалов удивительные аналоги компьютеров. Художники надеются шокировать людей, чтобы исследовать эмоциональную связь между человеком и товарами.

Источник: Wired

Дизайнеры создали компьютерные корпуса и аксессуары (клавиатуры, мышки) из совершенно не приспособленных для электронных устройств материалов – меда, сала, льда, торфа, глины, угля, известняка, песчаника... При этом некоторая техника даже работает! Другие образцы – просто макеты.

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Сайзмор и Бейер заявили, что попытаются шокировать публику (и это им уже удалось!), чтобы потом увидеть набор эмоций – стресс, удивление, веселье, любознательность... Таким образом, дизайнеры хотят показать, что иногда эмоции, которые вызывает продукт, важнее, чем возможность практического использования.

Мы не пытались создать реальные рабочие прототипы. Наши экспонаты – лишь символы того, как простая замена материала может изменить отношения между людьми и товарами, – попытались расшифровать свою идею Сайзмор и Бейер.

Тем временем... Пока американские дизайнеры изучают современных людей, австралийские ученые взялись за творчество людей древних. Предлагаем вашему вниманию интересный материал Агро24 "Археологи нашли древнейшее изображение домашнего животного: украинцы не удивятся".