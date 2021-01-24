Сельское хозяйство – одна из самых передовых и инновационных отраслей. Аграрии регулярно используют современные технологии, которые улучшают и упрощают их работу: делают ее более качественной и эффективной.

Агро24 рассказывает о главных технологиях, которые начали использовать в сельском хозяйстве в последние годы.

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Машинное обучение



Аграрии осваивают машинное обучение

Здесь искусственный интеллект с помощью нейросетей собирает различные данные, анализирует их и создает на их основе конкретные выводы.

Например, в Австралии машинное обучение помогает сделать прогноз урожая кофе. Это происходит так: искусственный интеллект сам собирает и анализирует большой объем данных о минеральном составе и температуры слоев почвы, а также о климате.

А в животноводстве на скот могут надеть специальные электронные ошейники. Они, например, прогнозируют репродуктивный период коровы или могут составить план рациона.

Также машинное обучение позволяет селекционерам быстрее выводить новые сорта культур. Прогнозирует продуктивность культуры в зависимости от различных условий. Может на раннем этапе диагностировать заболевания у растений, выбирать эффективные семена.

IoT-датчики



Полевой датчик

Это может быть целая сеть умных гаджетов. Их цель – собирать разные данные и показатели, которые помогают людям делать на их основе прогнозы.

Например, в полях эти датчики могут собирать данные о погоде, состоянии почвы, а в теплицах самостоятельно регулируют нужную температуру, влажность и полив.

Установленные на бирках и ошейниках скота датчики следят за их биоритмом и активностью. Также они могут определить местоположение техники и выстроить максимально оптимальную логистику для работы.

Еще датчики прогнозируют объем продукции. А это дает фермеру возможность лучше планировать дистрибуцию продукта. Когда он конкретно знает, какой у него будет урожай, он сделает так, чтобы в итоге ничего не пропало.

Есть и более сложные варианты использования IoT. Например, системы управления производительностью фермы. Для этого нужно по всей территории поставить датчики вместе с мониторинговой панелью, которая может анализировать данные, вести учет и создавать отчеты.

Таким образом, появится возможность удаленно мониторить ферму и оптимизировать большую часть бизнес-операций. Это можно делать с помощью сервисов FarmLogs и Cropio.

Автоматизация



Робот RIPPA

Роботы уже на многих современных фермах начинают доить коров, убирать за животными и следят за их здоровьем.

Автоматизированные машины в полях пропалывают сорняки, а также собирают урожай (даже у деликатных культур – вроде клубники и помидоров). В зернохранилищах они следят за их температурой и влажностью плодов, которые собрали ранее.

Например, американская компания Vision Robotics разрабатывает роботизированные системы для аграриев. Среди них есть "садовод для виноградника". Его задача – распознать лозу винограда, а также использовать роботизированную руку, которая будет ухаживать за растениями.

А робот RIPPA, созданный в Австралии, использует в своей работе технологии визуализации. Это нужно, чтобы находить культуры, фрукты и сорняки, а потом механически удалять нежелательные растения.

Agmechtronics тоже использует технологию распознавания, чтобы определить количество растений и расстояние к ним. А потом применяет химикаты, которые удаляют нежелательные растения. В итоге, у растений улучшается здоровье, а потребность в человеческом труде уменьшается.

Электронный документооборот



Электронный документооборот упрощает работу

ЭДО значительно упрощает и улучшает работу аграрных предприятий. Горы бумаг уходят в прошлое, а на их место приходят более выгодные, быстрые, комфортные и безопасные сервисы, которые помогают бизнесу вести свои дела..

Электронный документооборот упрощает жизнь компаниям и помогает быстрее и качественнее решать их задачи.

Сервисы помогают увеличить количество согласованных вовремя документов. Они сокращают продолжительность подготовки и согласования документов в несколько раз. А также дают возможность сэкономить на административных и логистических расходах. Обеспечивают постоянный доступ к документам.

Чтобы начать им пользоваться нужно просто подключиться к конкретной системе, добавить к ней своего контрагента и начать подписывать и обмениваться документами онлайн. Среди украинских компаний ЭДО можно выбрать Deals, Paperless или Megapolis.DocNet.

Беспилотники



Аграрный дрон

Дроны могут патрулировать сельскохозяйственные территории, находить засушливые районы, орошать плантации, самостоятельно оценивать здоровье растений, находить и анализировать участки, где культуры растут лучше, а где плохо.

Беспилотные комбайны могут автономно ездит по полю, вспахивать поля, сеять и собирать урожай. Человеку нужно только привезти комбайн к старту, а потом забрать в конце его рабочего дня.

Например, Ecorobotix – это полностью автономный дрон. Он заряжается от солнца и работает весь день, занимаясь распознаванием и опрыскиванием сорняков. У него есть несколько камер и руки, которые очень быстро двигаются и поставляют дозу гербицида.

Также беспилотники могут проводить аэро фото и видеосъемку, 3D-моделирование, тепловизионную съемку и лазерное сканирование.

Автор: Алексей Симончук