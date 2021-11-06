В этом году урожай зерна в Китае составит 650 миллионов тонн. Такой большой урожай КНР удается собирать уже седьмой год.
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Как сообщают чиновники, такой большой урожай позволяет производить большие запасы зерна и не быть зависимыми от колебаний на международном рынке.
Также сообщается, что Китай собирается и дальше повышать показатели урожая зерна и пополнять свои запасы.
Сейчас КНР накопил резервы, позволяющие обеспечивать жителей страны на протяжении 1,5 лет.