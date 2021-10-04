Космическая цена: сало в Украине подорожало до уровня мяса

Цена свинины в Украине продолжит подъем. И если раньше сало было дешевле отборного мясо, то уже сейчас существенной разницы нет.

В среднем цена сала в Украине составляет 120 гривен/килограмм, хотя в некоторых регионах его стоимость уже поднялась до отметки 180 гривен/килограмм.

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Сообщается, что количество сальных пород в Украине уменьшилась аж в 10 раз. Хотя без сала Украина не останется, его популярность резко упала – продукт не добыл популярности среди молодежи, а старшее поколение не покупает большие объемы, что существенно повлияло на спрос.

Также сообщается, что в течение года свинина подорожала на 7%, в среднем стоимость мяса составляет 92 гривны/килограмм.

Дорожать будет не только мясо – стоит ожидать роста стоимости и молочной продукции. Больше об этом читайте в материале Агро 24