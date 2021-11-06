В июне на МКС доставили семена перца. Это произошло в рамках эксперимента, чтобы выяснить, какие овощи можно выращивать в космосе.

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Подобные эксперименты помогают определить возможные источники пищи для длительных космических миссий, например, на Марс.

Эксперимент с перцем завершился удачно. Космонавты собрали урожай и приготовили с его помощью тако, ингредиентами которого стали также говядина фахитас и овощи.

Сообщается, что часть выращенного в космосе перца будет направлена на Землю для детального изучения. Также космонавты после дегустации заполнили специальные анкеты.