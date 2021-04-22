В Украине закупочные цены на кукурузу в портах выросли на 100-150 гривен/тонна до 8050-8150 гривен/тонна, а премия за кукурузу, сертифицированную на Китай, выросла на 3-4 долларов/тонна.

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Чтобы составить конкуренцию экспортерам и приобрести необходимые партии, переработчики были вынуждены поднять цены на 100-150 гривен/тонна до 7700-7800 гривен/тонна.

Китай остается основным покупателем дорогой украинской кукурузы. В сезоне 2020/21 по состоянию на 16 апреля Украина экспортировала 17,4 миллионов тонн из прогнозируемых 23-24 миллионов тонн кукурузы.

Болезни атаковали озимые культуры в Украине. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В некоторых областях болезнь ударила по озимым культурам".