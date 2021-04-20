На території України виявили ураження озимих культур хворобами. В деяких областях уражено до половини урожаю.

На всій території України на 3-53% обстежених посівів озимих культур уражені борошнистою росою, септоріозом, гельмінтоспоріозом, кореневими гнилями.

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Подекуди бурою листковою іржею уражено 1-10, осередково 14-34% (септоріоз, борошниста роса) рослин у господарствах Волинської, Київської, Львівської областей.

У посівах озимого жита та ячменю (Волинська та Львівська області) до 2% рослин уражено ринхоспоріозом та переноспорозом.

Україна та світ очікують на рекордні врожаї. Більше про це чиатйте у матеріалі Агро 24 "Урожай зернових-2021: світ і Україна в очікуванні рекордів".