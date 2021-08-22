Курятина и яйца подорожали: где самые высокие и самые низкие цены
Источник:Today.ua
В Украине продолжают расти цены на мясо кур и куриные яйца. Причем в разных регионах их стоимость существенно отличается.
На сегодня цены на курятину – по сравнению с августом 2020 года – выросли на 21%. Наибольший всплеск произошел за последний месяц – мясо кур подорожало на 5% (за последнюю неделю – на 2%).
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Сколько стоит курятина?
По данным Минагрополитики, сейчас средняя стоимость курятины в Украине составляет 58,05 гривен за килограмм. По регионам страны:
- Восток – 52 грн/кг
- Запад – 55
- Центр – 58,93
- Север – 59,63
- Юг – 64,7
Южные области Украины перехватили первенство по наивысшей стоимости у центральных областей, где в мае-2021 самую дорогую курятину продавали в среднем по 57 гривен за килограмм.
Что будет с яйцами?
Яйца вскоре подорожают / Фото Pixabay
Яйца в Украине на сегодня стоят в среднем 28 гривен за десяток. Самые дешевые – в западных областях (20), самые дорогие – в Киеве и в центральных регионах.
Неутешительный прогноз: в конце августа ожидается очередной скачок стоимости яиц. Причина – рост цен на зерновые культуры, которыми кормят кур.
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