Молочные реки "обмелели"

За январь-июнь 2021 года в Украине было произведено 4,32 миллиона тонн молока, что на 5,6% меньше, чем за такой же период в 2020 году. Сельскохозяйственные предприятия произвели 1,38 миллиона тонн молока (на 0,5% меньше), хозяйства населения – 2,94 миллиона (на 7,8% меньше), сообщает Государственная служба статистики.

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Производство молока в областях Украины в I полугодии 2021 год

(тысячи тонн + сравнение % с I полугодием-2020)

Больше всего произвели:

Полтавская – 338,9 (на 6,2% меньше)

Винницкая – 331,4 (на 7,4% меньше)

Хмельницкая – 321,5 (на 1,2% больше)

Меньше всего произвели:

Луганская – 47,5 (на 11,0% меньше)

Донецкая – 70,0 (на 6,2% меньше)

Запорожская – 94,0 (на 8,5% меньше)

Яиц произвели значительно меньше



Яйца / Фото Pixabay

За январь-июнь 2021 производство яиц в Украине уменьшилось на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом-2020 – до 7,38 миллиарда штук. Сельскохозяйственные предприятия получили 3,55 миллиарда яиц (на 23,1% меньше), хозяйства населения – 3,83 миллиарда (на 2,5% меньше).

Производство яиц в областях Украины в I полугодии 2021 года

(количество штук + сравнение % с I полугодием-2020)

Больше всего произвели:

Киевская – 1,65 млрд (на 3,3% меньше)

Черкасская – 421,8 млн (на 5,6% больше)

Днепропетровская – 366,2 млн (на 5,9% меньше)

Меньше всего произвели:

Луганская – 42,3 млн (на 4,2% больше)

Николаевская – 80,2 млн (на 26,2% меньше)

Одесская – 82,7 млн (на 23,4% меньше)

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