На сьогодні ціни на курятину – порівняно із серпнем 2020 року – виросли на 21%. Найбільший злет стався за останній місяць – м’ясо курей подорожчало на 5% (за останній тиждень – на 2%).

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Скільки коштує курятина?

За даними Мінагрополітики, зараз середня вартість курятини в Україні складає 58,05 гривень за кілограм. По регіонам країни:

Схід – 52 грн/кг

Захід – 55

Центр – 58,93

Північ – 59,63

Південь – 64,7

Південні області України перехопили першість щодо найвищої вартості у центральних областей, де в травні 2021 року найдорожчу курятину продавали в середньому за 57 гривень за кілограм.

Що буде з яйцями?



Яйця незабаром подорожчають / Фото Pixabay

Яйця в Україні на сьогодні коштують в середньому 28 гривень за десяток. Найдешевші – в західних областях (20), найдорожчі – у Києві і в центральних регіонах.

Невтішний прогноз: в кінці серпня очікується черговий стрибок вартості яєць. Причина – зростання цін на зернові культури, якими годують курей.

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