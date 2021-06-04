Леса Украины: сколько деревьев надо высадить в ближайшие годы

В Стратегии экологической политики Украины на период до 2030 года одной из главных задач является увеличение лесистости. По прогнозам, нам надо высадить 2 миллиона гектаров новых лесов.

Леса – это самый дешевый и самый активный поглотитель углекислого газа. За год один гектар леса поглощает 6,5 тонн углекислого газа и выделяет 5 тонн кислорода.

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Сейчас леса занимают 16% территории Украины. Но согласно европейским рекомендациям, оптимальный показатель составляет не менее 20%.

Для того, чтобы достичь рекомендуемого показателя, необходимо создать более двух миллионов гектаров новых лесов. Вместе с тем, облесение не должно осуществляться на уникальных степных участках, ведь степные экосистемы являются домом для сотен редких и исчезающих видов флоры и фауны и охраняются на уровне всей Европы.

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