Ливни и наводнения уничтожают аграрный сектор Крыма

В оккупированном Крыму из-за мощных ливней и спровоцированных ими паводков погибли сельскохозяйственные культуры на территории более 355 гектаров.

Наибольшие подтопления

Раздольненский район – погибло 150 гектаров зерновых



Джанкойский район – повреждены и погибли культуры на площади 98 гектаров



Красногвардейский район – пострадало 53 гектара и уничтожено 7 гектаров угодий

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Территории, на которых погибли посевы, будут признаны зоной чрезвычайной ситуации, – говорится в сообщении Крим.Реалії.

Какой будет погода в Крыму 13 июля?

В Крыму 13 июля ожидаются сильные ливни и штормовой ветер, сообщается на сайте подконтрольного России управления МЧС в Крыму.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.

Спасут ли ливни от засухи?

Крымские водохранилища в 2021 году останутся незаполненными, даже если на полуострове будут идти обильные осадки. Об этом еще в начале года рассказал заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк.

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