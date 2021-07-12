Ливни и наводнения уничтожают аграрный сектор Крыма
Источник:Крим.Реалії
В оккупированном Крыму из-за мощных ливней и спровоцированных ими паводков погибли сельскохозяйственные культуры на территории более 355 гектаров.
Наибольшие подтопления
- Раздольненский район – погибло 150 гектаров зерновых
- Джанкойский район – повреждены и погибли культуры на площади 98 гектаров
- Красногвардейский район – пострадало 53 гектара и уничтожено 7 гектаров угодий
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Территории, на которых погибли посевы, будут признаны зоной чрезвычайной ситуации, – говорится в сообщении Крим.Реалії.
Какой будет погода в Крыму 13 июля?
В Крыму 13 июля ожидаются сильные ливни и штормовой ветер, сообщается на сайте подконтрольного России управления МЧС в Крыму.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.
Спасут ли ливни от засухи?
Крымские водохранилища в 2021 году останутся незаполненными, даже если на полуострове будут идти обильные осадки. Об этом еще в начале года рассказал заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк.
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