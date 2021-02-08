Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, при каких условиях возможно восстановление водоснабжения аннексированного полуострова.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, водоснабжение в Крым возможно лишь при условии деоккупации полуострова.

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Будет деоккупация – будет вода, – сказал Кулеба.

Отметим, что депутат Госдумы, бывший прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская хочет обращаться в ООН из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым, но Дмитрий Кулеба считает эти попытки бесперспективными.

Ранее сообщалось, что в 2021 году крымский полуостров будет страдать от засухи. Ситуацию не спасут даже обильные осадки, ведь они не формируют стоки. Сейчас не менее пяти водохранилищ Крыма близки к отметке "мертвый объем". Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Крым от нынешней засухи не спасут даже обильные осадки, – ученые".