Когда Украина подаст воду в оккупированный Крым: заявление министра
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, при каких условиях возможно восстановление водоснабжения аннексированного полуострова.
Источник:Радио Свобода
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, водоснабжение в Крым возможно лишь при условии деоккупации полуострова.
К теме Вода самого большого водохранилища Крыма оказалась отравленной
Будет деоккупация – будет вода, – сказал Кулеба.
Отметим, что депутат Госдумы, бывший прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская хочет обращаться в ООН из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым, но Дмитрий Кулеба считает эти попытки бесперспективными.
Поделиться новостью