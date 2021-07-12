Найбільші підтоплення

Роздольненський район – загинуло 150 гектарів зернових



Джанкойський район – пошкоджені та загинули культури на площі 98 гектарів



Красногвардійський район – постраждало 53 гектари і знищено 7 гектарів угідь

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Території, на яких загинули посіви, будуть визнані зоною надзвичайної ситуації, – йдеться в повідомленні Крим.Реалії.

Якою буде погода в Криму 13 липня?

У Криму 13 липня очікуються сильні зливи і штормовий вітер, повідомляється на сайті підконтрольного Росії управління МНС у Криму.

За даними Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, протягом доби 13 липня в Криму очікуються місцями сильні зливи, грози, град, шквал 20-25 м/с.

Чи врятують зливи від посухи?

Кримські водосховища у 2021 році залишаться незаповненими, навіть якщо на півострові йтимуть рясні опади. Про це ще на початку року розповів заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк.

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