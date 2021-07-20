За последнюю неделю цена голубики существенно упала. Показатель снизился с 500 до 200 гривен за килограмм ягоды.

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Эксперты объясняют, что причиной такого резкого падения стал очень хороший урожай ягоды. На рынок вышло больше продукции, что сделало цену более приятной для покупателей.

Аналитики убеждены, что это не предел, и голубика продолжит дешеветь. В Украине существенно выросли площади под ягодой, потому садоводы будут вынуждены и дальше опускать цены.

По прогнозам, много ягоды пойдет на экспорт, но цены на внутреннем рынке останутся на приятном для потребителей уровне.

В Украине вырастили ягоды-гиганты. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Самые большие в мире: в Украине вырастили гигантские ягоды жимолости".