Как рассказал представитель по развитию овощных культур компании "Байер" Виктор Васин, наиболее эффективная схема посадки лука – четыре сдвоенных ряда на технологической гряде шириной от 1,5 до 1,8 метра.

Интересно Гречки будет достаточно: в Украине собрали рекордный урожай

Эффективная схема сева лука / Фото Плантатор

Плотность посева ранних сортов и гибридов не должна превышать 1 миллиона семян на гектар. Делать посев более плотным не стоит из-за чувствительности растений к стрессу: недостатка влаги, питания, освещенности, пораженности болезнями и тому подобное.

Для среднеспелых и поздних сортов и гибридов лука на капельном орошении плотность может составлять 1,2 миллиона семян на гектар, а при поверхностном поливе – 1,4 миллиона.

Также важную роль играет метод сбора урожая. Для механизированного способа лучше будет большая плотность, ведь большая луковица при падении травмируется, что оказывает негативное влияние на продолжительность хранения продукции.

В Украине обнаружили много фальсификата оливкового масла. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Большая фальсификация: какой процент оливкового масла в Украине подделка и как ее обнаружить".