Як розповів представник з розвитку овочевих культур компанії "Байєр" Віктор Васін, найбільш ефективна схема посадки цибулі – чотири здвоєні рядки на технологічній гряді шириною від 1,5 до 1,8 метра.

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Ефективна схема сівби цибулі / Фото Плантатор

Щільність посіву ранніх сортів і гібридів не має перевищувати 1 мільйона насінин на гектар. Робити посів більш щільним не варто через чутливість рослин до стресу: нестачі вологи, живлення, освітленості, ураженості хворобами тощо.

Для середньостиглих та пізніх сортів й гібридів цибулі на крапельному зрошенні щільність може становити 1,2 мільйона насінин на гектар, а при поверхневому поливі – 1,4 мільйона.

Також важливу роль відіграє метод збирання урожаю. Для механізованого способу кращою буде більша щільність, адже велика цибулина під час падіння травмується, що має негативний вплив на тривалість зберігання продукції.

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