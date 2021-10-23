Лучший урожай: как правильно сеять лук
Источник:Плантатор
Каждый фермер и садовник хочет, чтобы его усилия и труд давали максимальный результат. Способствовать этому может знания важных нюансов.
Как рассказал представитель по развитию овощных культур компании "Байер" Виктор Васин, наиболее эффективная схема посадки лука – четыре сдвоенных ряда на технологической гряде шириной от 1,5 до 1,8 метра.
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Эффективная схема сева лука / Фото Плантатор
Плотность посева ранних сортов и гибридов не должна превышать 1 миллиона семян на гектар. Делать посев более плотным не стоит из-за чувствительности растений к стрессу: недостатка влаги, питания, освещенности, пораженности болезнями и тому подобное.
Для среднеспелых и поздних сортов и гибридов лука на капельном орошении плотность может составлять 1,2 миллиона семян на гектар, а при поверхностном поливе – 1,4 миллиона.
Также важную роль играет метод сбора урожая. Для механизированного способа лучше будет большая плотность, ведь большая луковица при падении травмируется, что оказывает негативное влияние на продолжительность хранения продукции.В Украине обнаружили много фальсификата оливкового масла. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Большая фальсификация: какой процент оливкового масла в Украине подделка и как ее обнаружить".