Малина удивляет ценой: ягода сильно подорожала

В этом году полакомиться купленной малиной может себе позволить далеко не каждый. Цена ягоды набрала большие обороты и не собирается останавливаться.

В этом году производители малины продают ягоду по 60 гривен за килограмм. В городах ее цена может составлять целых 160 гривен. Стоимость малины в некоторых случаях обогнала даже голубику.

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Поскольку малина – очень капризная и быстро портится, большая часть продукции идет на экспорт в замороженном виде. В прошлом году удалось установить рекорд и экспортировать 20 тысяч тонн ягоды, но есть вероятность, что в этом году показатель удвоится.

Впрочем, причина такой возможности не в увеличении площадей или плодородия. Дорогая ягода не по карману для внутреннего покупателя, поэтому у производителей просто не остается другого выхода.

Ранее малину продавали за границу по 4 евро за килограмм, а уже сейчас цена иногда достигает 6 евро.

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