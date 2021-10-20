Цього року виробники малини продають ягоду по 60 гривень за кілограм. Натомість у містах її ціна може складати цілих 160 гривень. Вартість малини подекуди обігнала навіть лохину.

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Оскільки малина – дуже примхлива та швидко псується, велика частина продукції йде на експорт у замороженому вигляді. Минулого року вдалося встановити рекорд та експортувати 20 тисяч тонн ягоди, але є ймовірність, що цього року показник подвоїться.

Втім, причина такої можливості не у збільшенні площ чи родючості. Дорога ягода не по кишені для внутрішнього покупця, тому у виробників просто не залишається іншого виходу.

Раніше малину продавали за кордон по 4 євро за кілограм, а вже зараз ціна інколи сягає 6 євро.

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