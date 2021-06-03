Манго на Lamborghini: в ОАЭ создали лакшери доставку фруктов

Прошлогодняя инновация доставки "Манго в Lambo" стала суперхитом, поэтому в этом году ее решили продолжить.

В прошлом году Пакистанский супермаркет начал акцию "Манго в Lambo": при заказе трех коробок манго вам их привезут на Lamborghini.

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Акция стала настоящим хитом сети, поэтому в этом году супермаркет решил продолжить традицию.

В прошлом году мы доставили около 1100 ящиков с манго через нашу услугу с "Lamborghini". В этом году мы уже получили ряд запросов по доставке манго через суперкар. Мы уверены, что в этом сезоне доставим более 2500 коробок с манго и подарим людям еще больше незабываемых эмоций, – рассказал менеджер Pakistan SuperMarket Dubai Джанзиб Ясин.

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