Инновацию создали преподаватель Дмитрий Бидюк и студентка 5-го курса Татьяна Ярмош. Свое изобретение они назвали FoodWastePack.

Интересно Сильный игрок и звезда: о новых гибридах озимого рапса под систему Clearfield

Новая упаковка на 50% состоит из пищевых отходов (измельченные остатки овощей, фруктов, скорлупы орехов, яиц и другие), которые используются в качестве наполнителей. Еще 50% – это связующие компоненты, а именно биополимеры, которые можно получать из костей животных и рыбы.

Такая упаковка одноразовая и даже может быть съедобной. Также она водорастворимая, поэтому в ней можно хранить кофе с сахаром, для приготовления которого нужно только залить упаковку водой. Кроме того, исследователи даже провели эксперимент с приготовлением супа, который завершился удачно.

Индийскому фермеру удалось создать новый сорт яблок. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Индии создали новый сорт яблок: в чем его особенность".