Меньше удобрений и быстрое приготовление: в Британии вывели новый сорт картофеля

Селекционеры продолжают работу по выведению новых растений. Доктор Дэвид Нельсон похвастался своим творением – картофелем "Немо".

Картофель "Немо"

Над выведением нового сорта картофеля исследователь работал долгие 6 лет. Он хотел создать овощ, который будет иметь отличный вкус, но вместе с тем сэкономит время на приготовление.

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Дэвиду удалось создать естественный гибрид путем скрещивания вкусного перуанского сорта быстрого приготовления под названием Inca Bella и популярного сорта салата с красной кожурой Franceline. Свое творение он решил назвать "Немо".

Этот сорт требует меньше воды и удобрений, чем другие. Что касается приготовления, то его нужно жарить на 25% времени меньше. Это же касается и запекания.

На вкус этот сорт насыщенный и маслянистый, легкий и после обжарки имеет хрустящую корочку.

Дэвид Нельсон и созданный им картофель / Фото Jerseyeveningpost